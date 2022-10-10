Аслан Карацев вышел во второй круг Флоренции, одержав первую победу с 15 августа

Российский теннисист Аслан Карацев (39-я ракетка мира) на отказе представителя Нидерландов Таллона Грикспора (54-й номер мирового рейтинга) прошёл в следующий раунд турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). Матч прошёл на хардовом покрытии. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

При счёте 6:3, 2:1 в пользу Карацева Грикспор решил досрочно завершить игру. За два неполных сета россиянин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету голландского теннисиста четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Эта победа стала для Карацева первой в одиночном разряде с 15 августа, когда он на турнире в Цинциннати одолел Брэндона Накашиму. После этого россиянин уступил пять матчей подряд — Диего Шварцману, Фабио Фоньини, Лоренцо Сонего, Томасу Этчеверри и Чжану Чжичжэню.

В следующем круге Аслан Карацев встретится либо с Тимом ван Рейтховеном, либо с Микаэлем Имером.