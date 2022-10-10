Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев вышел во второй круг Флоренции, одержав первую победу с 15 августа

Аслан Карацев вышел во второй круг Флоренции, одержав первую победу с 15 августа
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев (39-я ракетка мира) на отказе представителя Нидерландов Таллона Грикспора (54-й номер мирового рейтинга) прошёл в следующий раунд турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). Матч прошёл на хардовом покрытии. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

При счёте 6:3, 2:1 в пользу Карацева Грикспор решил досрочно завершить игру. За два неполных сета россиянин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету голландского теннисиста четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Эта победа стала для Карацева первой в одиночном разряде с 15 августа, когда он на турнире в Цинциннати одолел Брэндона Накашиму. После этого россиянин уступил пять матчей подряд — Диего Шварцману, Фабио Фоньини, Лоренцо Сонего, Томасу Этчеверри и Чжану Чжичжэню.

В следующем круге Аслан Карацев встретится либо с Тимом ван Рейтховеном, либо с Микаэлем Имером.

Флоренция. 1-й круг
10 октября 2022, понедельник. 12:10 МСК
Аслан Карацев
39
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
3 		1  
         
Таллон Грикспор
54
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022