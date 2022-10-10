Грачёва уступила 126-й ракетке мира на турнире в Клуж-Напоке, ведя во втором сете 4:0

Российская теннисистка Варвара Грачёва (103-я ракетка мира) не смогла преодолеть первый раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), потерпев поражение от представительницы Бельгии Исалин Бонавентюр (126-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена» и продолжалась 1 час 36 минут.

Грачёва проиграла со счётом 5:7, 5:7. Во втором сете россиянка вела со счётом 4:0, однако не смогла удержать преимущество. Бонавентюр взяла четыре гейма подряд, а при счёте 5:5 сделала брейк и довела матч до победы.

Варвара Грачёва не выполнила ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету бельгийки один эйс, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.