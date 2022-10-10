Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) в двух сетах оказалась сильнее соотечественницы, Анастасии Захаровой (188-й номер мирового рейтинга) и вышла во второй раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча состоялась на центральном корте «БТ Арены» на хардовом покрытии. Продолжительность матча — 2 часа 2 минуты.
Блинкова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Анна выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Анастасии Захаровой ни одного эйса, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.
В следующем круге Анна Блинкова встретится либо с китаянкой Синьюй Ван, либо с представительницей Польши Магдой Линетт.
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