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Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) в двух сетах оказалась сильнее соотечественницы, Анастасии Захаровой (188-й номер мирового рейтинга) и вышла во второй раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча состоялась на центральном корте «БТ Арены» на хардовом покрытии. Продолжительность матча — 2 часа 2 минуты.

Блинкова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Анна выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Анастасии Захаровой ни одного эйса, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

В следующем круге Анна Блинкова встретится либо с китаянкой Синьюй Ван, либо с представительницей Польши Магдой Линетт.

Клуж-Напока. 1-й круг
10 октября 2022, понедельник. 13:15 МСК
Анастасия Захарова
183
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 7  
6 		7 9  
         
Анна Блинкова
138
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
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