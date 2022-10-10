Капитан сборной Великобритании: Радукану хочет быть частью команды. У неё большой опыт

Капитан сборной Великобритании на Кубке Билли Джин Кинг Энн Кеотхавонг прокомментировала участие 18-летней теннисистки Эммы Радукану на турнире. Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.
«Она делает все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться. Она занимается по специальной программе реабилитации. Она должна справиться с этим и позаботиться о себе, что самое главное.
Я знаю, что она действительно хочет быть частью нашей команды. У неё был большой опыт. Это здорово, когда у вас есть отличный игрок, который говорит все правильные вещи», — приводит слова Кеотхавонг Tennis 365.
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 67-й ракеткой мира.
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