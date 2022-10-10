Радваньска — о Федерере: икона и легенда. Великий человек на корте и за его пределами

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска высказалась о завершившем карьеру швейцарце Роджере Федерере.
«У него Роджера было фантастическое завершение карьеры. Давления не было. На корте появилось много замечательных людей. Федерер единственный в своем роде. Я смотрела игру и послематчевое интервью несколько раз. Я пустила слезу. Икона и легенда.
Он великий человек на корте и за его пределами. Высший класс на каждом уровне. Надеюсь, что у нас скоро будет аналогичный талант в мире тенниса, хотя этого будет чрезвычайно трудно достичь», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока.
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