Радваньска — о Федерере: икона и легенда. Великий человек на корте и за его пределами

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска высказалась о завершившем карьеру швейцарце Роджере Федерере.

«У него Роджера было фантастическое завершение карьеры. Давления не было. На корте появилось много замечательных людей. Федерер единственный в своем роде. Я смотрела игру и послематчевое интервью несколько раз. Я пустила слезу. Икона и легенда.

Он великий человек на корте и за его пределами. Высший класс на каждом уровне. Надеюсь, что у нас скоро будет аналогичный талант в мире тенниса, хотя этого будет чрезвычайно трудно достичь», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока.