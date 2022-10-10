Радваньска — о завершении карьеры: очень боялась этого момента, но хорошо справилась
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Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска рассказала о своих мыслях перед завершением карьеры. Теннисистка приняла решение завершить карьеру в 2018 году.
«В конце своей карьеры я очень боялась этого момента. К счастью, я хорошо справилась с этим. Я думала, что пожалею об этом решении. Думала, что буду чувствовать себя ужасно. Я боялась, что не смогу обойтись без напряженного календаря, который заполнен на годы вперёд, и тренировочного ритма.
Месяц за месяцем я всё больше и больше понимала, что приняла очень хорошее решение. Я пришла к выводу, что приняла решение закончить в лучшее время. Но я знаю, что другим спортсменами тяжело в своей новой жизни», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.
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