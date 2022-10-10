Доминик Тим назвал цель на конец сезона
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о планах на концовку сезона.
«У меня есть большая цель — закончить год в топ-100. Это было бы потрясающе. Мне нужны хорошие матчи, мне нужны победы, мне всё ещё нужно много очков», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Сейчас Доминик Тим находится на 165-й строчке мирового рейтинга.
В стартовом матче на турнире в Хихоне Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой — 6:2, 6:0. Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8). Призовой фонд нового турнира в Хихоне составляет € 612 000. Первый сеяный соревнований — девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв.
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