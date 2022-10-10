Радваньска — о Свёнтек: на данный момент у неё просто нет достойного конкурента

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска поделилась мнением о своей соотечественнице, первой ракетке мира Иге Свёнтек.
«Я не ожидала, что после того, как я закончу своё приключение с профессиональным теннисом, в нашей стране так быстро появится топовая теннисистка. Ига великолепна. Она уже давно занимает первое место, играет на очень высоком уровне. На данный момент у неё просто нет достойного конкурента. Никто не может поддерживать её уровень в долгосрочной перспективе. У неё есть неудачи, как и у всех остальных, но большинство её конкуренток могут выиграть у неё максимум один сет. Жаль, что до сих пор в её исполнении нет исторических матчей, как Федерер против Надаля», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.
В этом году Свёнтек выиграла в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. Ранее, в 2020 году, полька уже побеждала на «Ролан Гаррос».
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