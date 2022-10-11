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Каролин Гарсия уступила Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Сан-Диего

Каролин Гарсия уступила Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Сан-Диего
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19-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче первого круга Коллинз (19-й номер рейтинга) одержала победу над представителем Франции Каролин Гарсией (10-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час и 30 минут. Коллинз пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из восьми (63%) брейк-пойнтов. На счету Гарсии шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести возможных (50%).

Следующим соперником Коллинз стала итальянка Мартина Тревизан. Она в первом круге обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии со счётом 6:3,6:4.

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 03:40 МСК
Каролин Гарсия
10
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Даниэль Коллинз
19
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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