Энди Маррей обыграл Алехандро Давидович-Фокину на старте турнира в Хихоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В стартовом матче Маррей (WC) обыграл шестого сеяного испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. 35-летний Маррей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету испанца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Педро Качин (Аргентина) – Алексей Ватутин (Россия, WC).

Призовой фонд нового турнира в Хихоне составил € 612 000. Сетку соревнований возглавил девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв.