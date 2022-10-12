Агнешка Радваньска: большинство нынешних топ-теннисисток случайно вышли в лидеры

Финалистка Уимблдона 2012 года, бывшая вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска высказалась о положении вещей в современном женском теннисе. По мнению Радваньской, существует нехватка конкуренции на фоне доминирования первой ракетки мира, 21-летней польки Иги Свёнтек.

«Большинство девушек случайно оказались в лидерах. Они не доросли до уровня Иги.

Был момент, когда многие девушки завершили карьеру одновременно. Образовалась пустота в лидерстве. И Свёнтек может доминировать», — приводит слова Радваньской Yardbarker.

В сезоне-2022 Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон. На Australian Open она проиграла в полуфинале, а на Уимблдоне — в третьем круге.



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