Бушар рассказала, почему снялась с матча с украинкой Калининой

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что была вынуждена сняться с турнира в Клуж-Напоке (Румыния) из-за травмы. Накануне Бушар отказалась от игры с украинкой Ангелиной Калининой в матче первого круга турнира. Калинина уверенно взяла первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Бушар уже не вышла.



«Я несколько дней назад на тренировке дёрнула мышцу бедра. Я очень старалась сделать всё, чтобы подготовиться к матчу. Мне сделали МРТ, там не было ничего плохого, я решила сыграть. Но по ходу матча мне становилось всё хуже. Я решила сняться, чтобы избежать более серьёзной травмы. Ненавижу сниматься с матча», — сказала канадка после завершения встречи.

Неполная встреча продлилась 55 минут. Бушар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Калининой три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.