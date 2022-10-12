Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бушар рассказала, почему снялась с матча с украинкой Калининой

Бушар рассказала, почему снялась с матча с украинкой Калининой
Комментарии

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что была вынуждена сняться с турнира в Клуж-Напоке (Румыния) из-за травмы. Накануне Бушар отказалась от игры с украинкой Ангелиной Калининой в матче первого круга турнира. Калинина уверенно взяла первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Бушар уже не вышла.

«Я несколько дней назад на тренировке дёрнула мышцу бедра. Я очень старалась сделать всё, чтобы подготовиться к матчу. Мне сделали МРТ, там не было ничего плохого, я решила сыграть. Но по ходу матча мне становилось всё хуже. Я решила сняться, чтобы избежать более серьёзной травмы. Ненавижу сниматься с матча», — сказала канадка после завершения встречи.

Неполная встреча продлилась 55 минут. Бушар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Калининой три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Новость по теме
Бушар не смогла завершить матч с украинкой Калининой на старте турнира в Румынии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022