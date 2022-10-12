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Елена Веснина высказалась об уходе тренера Дмитрия Турсунова от Эммы Радукану

Елена Веснина высказалась об уходе тренера Дмитрия Турсунова от Эммы Радукану
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала новость о том, что бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов больше не будет работать с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану.

«Достаточно частая практика у Радукану. Она часто меняет тренеров: ищет своего человека, поэтому это рабочий процесс и момент. Не подошли друг другу, вот и ищут другие варианты.

Турсунов уходит работать к другой теннисистке? Это всё объясняет. Значит, в чём-то не сошлись взглядами, и решил попробовать поработать с другой теннисисткой», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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