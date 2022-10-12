Карацев уступил Имеру в матче второго круга турнира во Флоренции

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире ATP-250 во Флоренции (Италия). В матче второго круга он уступил шведскому теннисисту Микаэлю Имеру.



Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.



39-я ракетка мира Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Имер, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил всего две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13.



Следующим соперником Имера станет победитель матча второго круга Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира во Флоренции превышает € 611 тыс.