Мама Циципаса высказалась о том, что Стефаноса часто критикуют за коучинг со стороны отца

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, рассказала, как относится к упрёкам в адрес мужа Апостолоса Циципаса на почве коучинга.

«Ну, во-первых, как многие говорят, сейчас приняли «правило Циципаса». Теперь же разрешён коучинг. Да и раньше тренеры подсказывали, просто по-разному. Кто-то так открыто, как Апостолос, а другие ребята подавали знаки пальцами, руками. Никто не отрицает, что они подсказывают. И получается, что если судья не замечает, то тогда и нет наказания. А почему они так относятся к Апостолосу? Он совершенно неизвестен в теннисном мире. И он, с таким хорошо обученным игроком, показал, что для того, чтобы быть отличным тренером, совсем необязательно быть профессиональным игроком в прошлом. И, конечно, у многих это не укладывается в голове. Ведь сильнейшие игроки мира ищут себе в команду бывших чемпионов. И тут Апостолос расходится с их представлениями о том, какой должен быть тренер. И при этом несколько лет назад Апостолос был выдвинут на лучшего тренера года. Это просто уникальная ситуация. Он не выиграл, тогда победа осталась за Жилем Сервара. Но их было двое претендентов. И я могу сказать, что это удар по самолюбию очень многих людей в профессиональном туре.

Между Стефаносом и Апостолосом сложились такие отношения, которые устраивают их обоих. Они любят проводить время вместе. И комментарии извне на них не влияют», — приводит слова Сальниковой блог «Теннисология».