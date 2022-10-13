Мама Циципаса: один из основных спонсоров моего сына — человек, который живёт в Казахстане

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, рассказала, почему решила приехать вместе с сыном на прошедший турнир ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Почему я нахожусь в Астане, хотя это не самый крупный турнир для Стёпы? У нас здесь сложилась очень хорошая команда. Один из основных спонсоров моего сына — это человек, который живёт в Казахстане. И, если вы заметили, когда Стёпа выходит на корт, у него на рукаве написано Comlux. Эта компания является его спонсором.

Сейчас я стараюсь вместе с сыном быть на ТБШ, хотя на US Open в этом году не получилось. Ну или на тех турнирах, когда я знаю, что там у меня есть друзья и мы способны разрядить обстановку. Тогда у Стёпы получаются варианты хорошего времяпрепровождения, не только теннис», — приводит слова Сальниковой блог «Теннисология».