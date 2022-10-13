Джессика Пегула без проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего
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6-я ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
В матче второго круга Пегула (6-й номер рейтинга) одержала победу над представителем всё тех же США Коко Вандевей (143-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час и 9 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из 12 (33%) брейк-пойнтов. На счету Вандевей пять эйсов, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх возможных (25%).
Следующим соперником Пегулы станет победительница пары Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга, США) – Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга, Россия).
Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.
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