Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула без проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего

Джессика Пегула без проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего
Комментарии

6-я ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче второго круга Пегула (6-й номер рейтинга) одержала победу над представителем всё тех же США Коко Вандевей (143-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час и 9 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из 12 (33%) брейк-пойнтов. На счету Вандевей пять эйсов, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх возможных (25%).

Следующим соперником Пегулы станет победительница пары Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга, США) – Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга, Россия).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 05:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Коко Вандевей
143
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022