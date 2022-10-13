«Всегда рад видеть маэстро». Карен Хачанов выложил свежее фото с Маратом Сафиным
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Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) в своих социальных сетях поделился фотографией с корта, на которой он стоит с легендарным российским теннисистом Маратом Сафиным.
Фото: из личного архива Хачанова
«Всегда рад видеть маэстро на теннисных кортах. Он готов к возвращению», — подписал фотографию Карен Хачанов. Фотографию оценила Динара Сафина.
Марат Сафин является обладателем 15 трофеев уровня ATP и двукратным победителем турниров «Большого шлема».
Хачанов на последнем Открытом чемпионате США — 2022 добрался до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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