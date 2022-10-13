Андрей Рублёв — Илья Ивашко: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Хихоне

Сегодня, 13 октября, российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) встретится с представителем Беларуси Ильёй Ивашко (70-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-250 в Хихоне (Румыния). Матч пройдёт на центральном корте «Паласио де Депортес Ла Гия» и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Илья Ивашко.

Андрей Рублёв дебютирует на турнире. Илья Ивашко, в свою очередь, в первом круге обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Счёт личных встреч 2:0. Андрей Рублёв обыгрывал Илью Ивашко во втором круге турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году и в первом круге этого же турнира в 2019-м.