Андрей Рублёв — Илья Ивашко: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Хихоне
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Сегодня, 13 октября, российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) встретится с представителем Беларуси Ильёй Ивашко (70-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-250 в Хихоне (Румыния). Матч пройдёт на центральном корте «Паласио де Депортес Ла Гия» и начнётся не ранее 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Илья Ивашко.
Андрей Рублёв дебютирует на турнире. Илья Ивашко, в свою очередь, в первом круге обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Счёт личных встреч 2:0. Андрей Рублёв обыгрывал Илью Ивашко во втором круге турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году и в первом круге этого же турнира в 2019-м.
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