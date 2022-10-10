Джокович застолбил место в «Восьмёрке»! Медведев и Рублёв — следующие?

Всего лишь четыре игровые недели нужно провести теннисистам в ATP-туре до конца регулярного сезона. И всё меньше путёвок на Итоговый чемпионат остаётся неразыгранными. После турниров ATP-500 в Астане и Токио в Чемпионской гонке произошли некоторые изменения. При этом россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв существенно улучшить свои позиции не смогли, хотя именно они теперь следующие в очереди на попадание в заветную «Восьмёрку».

На сегодняшний день уже известны пять участников Итогового чемпионата ATP, который в этом году пройдёт в Турине. Это два испанца – Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, которые завоевали в этом сезоне три «Шлема» на двоих. 35-летний Надаль победил на Australian Open и «Ролан Гаррос», а 19-летний Алькарас был сильнейшим на US Open, двух «Мастерсах» — в Майами и Мадриде — и сейчас является первой ракеткой мира. В конце сентября места в Турине почти одновременно забронировали за собой грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Это случилось во многом из-за неудачного выступления их преследователей, которые теперь ни при каких раскладах не смогут вытолкнуть Циципаса и Рууда из топ-8 Чемпионской гонки.

По большому счёту борьба в Чемпионской гонке ATP в этом году идёт не за места в «Восьмёрке сильнейших», а за «Семёрку», поскольку ещё одна путёвка была зарезервирована за Новаком Джоковичем. По регламенту турнира, на Итоговый чемпионат может отобраться победитель турнира «Большого шлема» текущего года, даже если он не попадает в восьмёрку. Для него главное условие – быть к концу года в топ-20. Эту задачу и решал серб после своей победы на Уимблдоне, где, напомним, рейтинговые очки не начислялись. Ещё две недели назад у Новака в активе было только 1970 очков и он занимал 15-е место. И успешное выступление на связке турниров Тель-Авив – Астана позволило Новаку разом добавить себе 750 баллов, взлететь на 10-ю позицию и застолбить за собой пятую путёвку в Турин.

Таким образом, за четыре недели до конца сезона осталось всего три неразыгранных места на Итоговом турнире. Даниил Медведев и Андрей Рублёв только что провели турнир в Астане, добрались до полуфиналов, получив по 180 очков. Рассмотрим рейтинговые расклады и варианты для россиян, которые занимают сейчас пятое и шестое места в Чемпионской гонке ATP. У Даниила на данный момент 3555 очков, у Андрея – 3235. Заметим, что наши ребята – следующие в очереди на попадание в заветную «Восьмёрку». Но за россиянами идёт целая группа теннисистов – Фритц, Оже-Альяссим и Хуркач, которым тоже вполне по силам попасть в Турин. Скажем, американец Тейлор Фритц, который только что завоевал главный приз в Токио, отстаёт от Медведева меньше чем на 700 очков.

Где же теннисисты могут заработать недостающие баллы для попадания на Итоговый чемпионат ATP? На этой неделе проходят турниры ATP-250 в Хихоне и Флоренции. Из главных претендентов на оставшиеся три места в сетку Хихона попал только Рублёв – он её и возглавил. А во Флоренции заявился Оже-Альяссим. На следующей неделе пройдут сразу три турнира, на которых тоже будет разыграно 250 очков – в Неаполе, Антверпене и Стокгольме. Там планируют выступить все основные претенденты, кроме Медведева, который, с одной стороны, не собирался играть, а с другой стороны, получил в Астане травму, из-за которой и снялся с соревнования по ходу полуфинала. В конце октября будет неделя пятисотников в Базеле и Вене, где должен появиться Медведев, а потом все съедутся в Париж на «Мастерс». Там будет разыграна 1000 очков. За четыре недели теоретически игрок может набрать 2000 очков. Так что всё ещё далеко не определено.

Оставшиеся турниры сезона:

10–16 октября – ATP-250 Флоренция (Италия)/Хихон (Испания);

17–23 октября – ATP-250 Неаполь (Италия)/Стокгольм (Швеция)/Антверпен (Бельгия);

24–30 октября – ATP-500 Базель (Швейцария)/Вена (Австрия);

31 октября – 6 ноября – ATP Masters 1000 Париж (Франция).



Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).