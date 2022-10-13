Украинка Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Румынии, она может сыграть с Блинковой
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. 45-я ракетка мира Калинина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из 10 и сделала три результативные ошибки. Её соперница, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Пока следующая соперница Калининой неизвестна. Она в четвертьфинале сыграет с победителем матча Синьюй Ван (Китай) — Анна Блинкова (Россия).
Призовой фонд турнира превышает $ 200 тыс.
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