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Украинка Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Румынии, она может сыграть с Блинковой

Украинка Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Румынии, она может сыграть с Блинковой
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. 45-я ракетка мира Калинина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из 10 и сделала три результативные ошибки. Её соперница, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Пока следующая соперница Калининой неизвестна. Она в четвертьфинале сыграет с победителем матча Синьюй Ван (Китай) — Анна Блинкова (Россия).

Призовой фонд турнира превышает $ 200 тыс.

Клуж-Напока. 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 15:05 МСК
Исалин Бонавентюр
126
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Ангелина Калинина
45
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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