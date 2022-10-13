Маррей в упорной борьбе вырвал победу в матче 2-го круга турнира в Хихоне

Шотландский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Экс-первая ракетка мира в матче второго круга обыграл аргентинца Педро Качина. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. 48-я ракетка мира Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.



Следующим соперником Маррея будет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд хардовых соревнований в Хихоне превышает € 612 тыс.