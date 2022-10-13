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Маррей в упорной борьбе вырвал победу в матче 2-го круга турнира в Хихоне

Маррей в упорной борьбе вырвал победу в матче 2-го круга турнира в Хихоне
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Шотландский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Экс-первая ракетка мира в матче второго круга обыграл аргентинца Педро Качина. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. 48-я ракетка мира Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Маррея будет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд хардовых соревнований в Хихоне превышает € 612 тыс.

Хихон. 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 15:15 МСК
Энди Маррей
48
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7
6 		5 6 3
         
Педро Качин
61
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Комментарии
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