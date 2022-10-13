Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Румынии, обыграв Ван

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В матче второго круга она обыграла китаянку Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. 80-я ракетка мира Ван сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Блинкова, занимающая 138-е место в рейтинге WTA, выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.



В четвертьфинале соревнований Блинкова встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Ранее Калинина в матче второго круга обыграла Исалин Бонавентюр из Бельгии со счётом 6:3, 6:2.