Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Румынии, обыграв Ван
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В матче второго круга она обыграла китаянку Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. 80-я ракетка мира Ван сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Блинкова, занимающая 138-е место в рейтинге WTA, выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.
В четвертьфинале соревнований Блинкова встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Ранее Калинина в матче второго круга обыграла Исалин Бонавентюр из Бельгии со счётом 6:3, 6:2.
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