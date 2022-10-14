Мэдисон Кис прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на турнире в Сан-Диего
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Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу в матче второго круга хардового турнира WTA в Сан-Диего (США), в котором её соперницей была россиянка Дарья Касаткина. Кис, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, победила Касаткину (11) со счётом 6:4, 6:3.
«Я понимала, что сегодня против Даши мне придётся нелегко. Она, конечно, проводит действительно отличный сезон. Она хорошо играет в теннис. Я очень рада, что мне удалось отыграться в первом сете и в дальнейшем сохранить этот импульс», — приводит слова американки пресс-служба WTA.
В первом сете Кис выиграла шесть геймов подряд, после того как проиграла первые четыре гейма.
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