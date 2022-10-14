Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ана Иванович показала, как отдыхает в Венеции с мужем Бастианом Швайнштайгером. Фото

Ана Иванович показала, как отдыхает в Венеции с мужем Бастианом Швайнштайгером. Фото
Комментарии

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, на которых она изображена вместе со своим мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. На снимках они отдыхают в Венеции.

«Из Венеции с любовью», — подписала фотографии Иванович.

Фото: из личного архива аны иванович

34-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В марте 2018 года у пары родился сын. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры.

Платье от-кутюр, каблуки и ракетка. Как известные теннисистки покоряют fashion-индустрию Платье от-кутюр, каблуки и ракетка. Как известные теннисистки покоряют fashion-индустрию

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022