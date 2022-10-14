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Александр Бублик уступил 75-й ракетке мира во Флоренции, допустив15 двойных ошибок

Александр Бублик уступил 75-й ракетке мира во Флоренции, допустив15 двойных ошибок
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Джеффри-Джона Вулфа (75-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). Встреча проходила на хардовом покрытии.

Вулф одержал победу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. На счету американца 10 подач навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 15. Александр Бублик 19 раз подал навылет, допустил 15 ошибок на подаче и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Джеффри-Джон Вулфа сойдётся с представителем Швеции Микаэлем Имером, который в другом четвертьфинале в двух сетах оказался сильнее испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:4, 6:2.

Флоренция. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 16:05 МСК
Александр Бублик
43
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
3 		7 6
         
Джеффри-Джон Вулф
75
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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