Александр Бублик уступил 75-й ракетке мира во Флоренции, допустив15 двойных ошибок
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Джеффри-Джона Вулфа (75-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). Встреча проходила на хардовом покрытии.
Вулф одержал победу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. На счету американца 10 подач навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 15. Александр Бублик 19 раз подал навылет, допустил 15 ошибок на подаче и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Джеффри-Джон Вулфа сойдётся с представителем Швеции Микаэлем Имером, который в другом четвертьфинале в двух сетах оказался сильнее испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:4, 6:2.
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