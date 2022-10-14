Маррей не смог одолеть Корду в четвертьфинале Хихона, проиграв решающий сет 1:6

Британский теннисист Энди Маррей (48-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Себастьяна Корды (47-я ракетка мира) на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 2 часа 26 минут.
Корда одержал победу со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Энди Маррей выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Корды семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.
В полуфинале Себастьян Корда сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом, который в другом четвертьфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Другую пару 1/2 финала составят россиянин Андрей Рублёв и австриец Доминик Тим.
- 14 октября 2022
-
23:49
-
23:31
-
23:06
-
22:38
-
21:34
-
21:04
-
20:47
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:12
-
18:42
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:15
-
16:42
-
16:30
-
15:25
-
15:01
-
12:35
-
12:31
-
11:27
-
11:07
-
10:57
-
10:45
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:03
-
08:47
-
08:13
-
07:31
-
07:28
-
06:16