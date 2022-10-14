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Маррей не смог одолеть Корду в четвертьфинале Хихона, проиграв решающий сет 1:6

Маррей не смог одолеть Корду в четвертьфинале Хихона, проиграв решающий сет 1:6
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Британский теннисист Энди Маррей (48-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Себастьяна Корды (47-я ракетка мира) на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 2 часа 26 минут.

Корда одержал победу со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Энди Маррей выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Корды семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В полуфинале Себастьян Корда сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом, который в другом четвертьфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Другую пару 1/2 финала составят россиянин Андрей Рублёв и австриец Доминик Тим.

Хихон. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 21:05 МСК
Энди Маррей
48
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		1 6
         
Себастьян Корда
47
США
Себастьян Корда
С. Корда
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