Маррей не смог одолеть Корду в четвертьфинале Хихона, проиграв решающий сет 1:6

Британский теннисист Энди Маррей (48-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя США Себастьяна Корды (47-я ракетка мира) на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 2 часа 26 минут.

Корда одержал победу со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Энди Маррей выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Корды семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В полуфинале Себастьян Корда сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом, который в другом четвертьфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Другую пару 1/2 финала составят россиянин Андрей Рублёв и австриец Доминик Тим.