Оже-Альяссим легко вышел в полуфинал Флоренции, где встретится с Музетти

13-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл представителя США Брэндона Накашиму (46-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия) и вышел в 1/2 финала соревнований. Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 27 минут.

Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:3, 6:4. Канадец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Брэндон Накашима выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира во Флоренции Феликс Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Другую пару 1/2 финала составят американец Джеффри-Джон Вулф и представитель Швеции Микаэль Имер.