Теннисисты отказались играть в квалификации турнира в Неаполе из-за состояния кортов

Матчи квалификации турнира категории ATP-250 в Неаполе (Италия) не начались из-за отказа спортсменов выступать на хардовом покрытии плохого качества. Сообщается, что игры должны пройти в другой части города, а организаторы соревнований надеются устранить неполадки к 17 октября, когда в борьбу за титул вступят спортсмены из основной сетки.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЖУРНАЛИСТА ЖОЗЕ МОРГАДО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЖУРНАЛИСТА ЖОЗЕ МОРГАДО

На турнире в Неаполе планируют выступить итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, испанцы Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут. Российский теннис в Италии должен был представить Андрей Рублёв, однако он снялся с соревнований по личным причинам, так же как и Гаэль Монфис, у которого 15 октября родилась дочь. Турнир в Неаполе пройдёт с 17 по 23 октября.