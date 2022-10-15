Рублёв, Веснина и Макарова отреагировали на рождение дочери Даниила Медведева

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Елена Веснина и Екатерина Макарова отреагировали на рождение дочери Даниила Медведева.

14 октября у российского теннисиста и чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева и его жены Дарьи родилась дочь Алиса. Об этом четвёртая ракетка мира сообщил в своих социальных сетях.

«Малышка!» — написал Андрей Рублёв.

«Чудо. Поздравляю вас!» — написала Елена Веснина.

«Поздравляю! Какое счастье!!» — написала Екатерина Макарова.

Даниил Медведев на данный момент восстанавливается от травмы, которую он получил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В матче с обладателем 21 титула турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем теннисист отказался от продолжения борьбы после тай-брейка второго сета. Медведев пока не квалифицировался на Итоговый турнир ATP, на котором он два года подряд играл в финале.