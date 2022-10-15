Прошла жеребьёвка турнира в Стокгольме, где сыграют Циципас, Тиафо и Карацев

ATP опубликовала сетку нового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 17 по 23 октября на хардовом покрытии.
Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Второй номер посева получил британский теннисист Кэмерон Норри. Третий номер – у американца Фрэнсиса Тиафо. Четвёртый номер получил канадский теннисист Денис Шаповалов. Теннисисты начнут турнир со второго круга.
На старте соревнований россиянин Аслан Карацев (39-й номер рейтинга) встретится с квалифаером. Болгарский теннисист Григор Димитров (24-й номер рейтинга) сыграет с чехом Иржи Легечкой (76-й номер рейтинга). Белорус Илья Ивашко (70-й номер рейтинга) начнёт турнир матчем с американцем Максимом Кресси (33-й номер рейтинга).
В турнире также примут участие Томми Пол (США), Хольгер Руне (Дания), Алекс де Минор (Австралия) и другие. Призовой фонд турнира составил € 648 тыс.
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