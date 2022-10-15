Стало известно, с кем сыграет Анна Блинкова в финале турнира в Румынии

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (78-я ракетка мира) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв китаянку Сиюй Ван (59-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».

Паолини одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. На счету Ван два эйса, девять двойных ошибок, четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Паолини однажды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 возможных.

В финале Ясмине Паолини встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая в полуфинале обыграла соотечественницу Анастасию Потапову.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.