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Стало известно, с кем сыграет Анна Блинкова в финале турнира в Румынии

Стало известно, с кем сыграет Анна Блинкова в финале турнира в Румынии
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Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (78-я ракетка мира) вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв китаянку Сиюй Ван (59-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».

Паолини одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. На счету Ван два эйса, девять двойных ошибок, четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Паолини однажды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 возможных.

В финале Ясмине Паолини встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая в полуфинале обыграла соотечественницу Анастасию Потапову.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович.

Клуж-Напока. 1/2 финала
15 октября 2022, суббота. 17:50 МСК
Сиюй Ван
59
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Ясмине Паолини
78
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
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