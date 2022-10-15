Прошла жеребьёвка турнира в Антверпене, где сыграют Хуркач, Тим, Хачанов и Оже-Альяссим

ATP опубликовала сетку нового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдёт с 17 по 23 октября на хардовом покрытии.
Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Второй номер посева получил канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Третий номер – у аргентинца Диего Шварцмана. Четвёртый номер получил российский теннисист Карен Хачанов. Теннисисты начнут турнир со второго круга.
На старте соревнований австриец Доминик Тим (165-й номер рейтинга) встретится с бельгийцем Микаэлем Гертсом (267-й номер рейтинга). Британский теннисист Энди Маррей (48-й номер рейтинга) сыграет с испанцем Хауме Муньяром (57-й номер рейтинга). Швейцарец Стэн Вавринка (196-й номер рейтинга) начнёт турнир матчем с французом Ришаром Гаске (83-й номер рейтинга).
В турнире также примут участие Франсиско Серундоло (Аргентина), Себастьян Корда (США), Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) и другие. Призовой фонд турнира составил € 648 тыс.
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