Экс 18-я ракетка мира хотел завершить карьеру в Италии, но организаторы не дали уайлд-кард

Итальянский теннисист Андреас Сеппи планировал завершить своё выступление в профессиональном спорте на одном из турниров в Италии. В конце сезона таковыми стали соревнования во Флоренции и Неаполе. Однако организаторы решили не давать ему специальное приглашение на турниры (WC).

Австралийский теннисист Джон Миллман возмутился подобным развитием событий.

«Андреас Сеппи, не получивший уайлд-кард в турнирах в Италии, чтобы закончить свою карьеру, — это шутка. У парня была блестящая карьера, он представлял свою страну на Кубке Дэвиса и Олимпийских играх, а итальянская федерация не может дать WC? Довольно жалко», — написал Миллман в своих социальных сетях.

Сеппи выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией итальянца в мировом рейтинге является 18-я строчка.