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Тарпищев рассказал, насколько быстро Медведев восстановится от травмы

Тарпищев рассказал, насколько быстро Медведев восстановится от травмы
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о травме четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

«У Медведева несерьёзная травма, восстановится он быстро. К началу ноября, когда стартует «Мастерс» в Берси, он должен быть уже в оптимальной форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев на данный момент восстанавливается от травмы, которую россиянин получил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В матче с обладателем 21 титула турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем теннисист отказался от продолжения борьбы после тай-брейка второго сета.

В этом году Медведеву удалось взять один титул в мексиканском Лос-Кабосе. В финале россиянин расправился с представителем Великобритании Кэмероном Норри — 7:5, 6:0.

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