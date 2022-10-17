Бьянка Андрееску уверенно вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре
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Победительница US Open — 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску (59-я в рейтинге WTA) прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), обыграв швейцарку Хиль Белен Тайхман (36-я в рейтинге WTA).
Андрееску одержала победу со счётом 6:2, 6: Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Тайхман пять эйсов, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнтов из четырёх. Андрееску ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных.
Во втором туре Андрееску встретится с победительницей пары Бернарда Пера (США) — Петра Квитова (Чехия).
Призовой фонд турнира составил $2 527 250. Турнир продлится до 23 октября.
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