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Эжени Бушар стала следующей соперницей Елены Остапенко на турнире в Гвадалахаре

Эжени Бушар стала следующей соперницей Елены Остапенко на турнире в Гвадалахаре
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче первого раунда Бушар (WC) обыграла американку Кейлу Дей (Q) со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Бушар два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Дей пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Бушар станет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко (12).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 22:20 МСК
Эжени Бушар
430
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Кейла Дей
194
США
Кейла Дей
К. Дей
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