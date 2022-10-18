Эжени Бушар стала следующей соперницей Елены Остапенко на турнире в Гвадалахаре

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче первого раунда Бушар (WC) обыграла американку Кейлу Дей (Q) со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Бушар два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Дей пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Бушар станет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко (12).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.