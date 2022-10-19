73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская третий раз в текущем сезоне обыграла соперницу из топ-20.
Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). В матче первого круга Калинская неожиданно обыграла 17-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову (9) со счётом 6:3, 6:4.
Ранее Калинская оказалась сильнее на тот момент пятой ракетки мира чешки Каролины Плишковой на турнире WTA-1000 в Майами (США) и на снятии прошла румынку Симону Халеп (18-й номер рейтинга) на турнире в Вашингтоне (США).
В следующем раунде Гвадалахары Калинская сразится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
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