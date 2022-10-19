Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Саккари обыграла Костюк во втором раунде турнира в Гвадалахаре

Саккари обыграла Костюк во втором раунде турнира в Гвадалахаре
Комментарии

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга) и 20-летняя украинка Марта Костюк (58-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Саккари в двух сетах – 6:4, 6:4 Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

На счету Саккари три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из девяти (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – семь эйсов, пятнадцать двойных ошибок и два из тринадцати (15%) удачных брейк-пойнтов.

В третьем круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Марии Саккари будет победительница пары Даниэль Коллинз (14, США) – Магдалена Фреш (Польша).

Гвадалахара-2. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 03:15 МСК
Марта Костюк
58
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022