Саккари обыграла Костюк во втором раунде турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга) и 20-летняя украинка Марта Костюк (58-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Саккари в двух сетах – 6:4, 6:4 Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.



На счету Саккари три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из девяти (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – семь эйсов, пятнадцать двойных ошибок и два из тринадцати (15%) удачных брейк-пойнтов.



В третьем круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Марии Саккари будет победительница пары Даниэль Коллинз (14, США) – Магдалена Фреш (Польша).