Бушар высказалась в преддверии первой очной встречи с Остапенко

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась ожиданиями перед матчем 2-го круга турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) с представительницей Латвии, 23-й ракеткой планеты Еленой Остапенко (12).



«Я играла с Еленой в паре и много с ней тренировалась. В нынешних условиях это может быть теннис в стиле попадание или ошибка. Хочу быть готовой к тому, чтобы поглотить её силу, а после этого попытаться реализовать свою игру», — цитирует 28-летнюю канадку WTA Insider в своём «твиттере».



В матче первого раунда престижного мексиканского турнира Бушар обыграла представительницу Америки Кейлу Дей со счётом 7:5, 6:3. Призовой фонд соревнований в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

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