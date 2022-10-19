Бушар высказалась в преддверии первой очной встречи с Остапенко

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась ожиданиями перед матчем 2-го круга турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) с представительницей Латвии, 23-й ракеткой планеты Еленой Остапенко (12).
«Я играла с Еленой в паре и много с ней тренировалась. В нынешних условиях это может быть теннис в стиле попадание или ошибка. Хочу быть готовой к тому, чтобы поглотить её силу, а после этого попытаться реализовать свою игру», — цитирует 28-летнюю канадку WTA Insider в своём «твиттере».
В матче первого раунда престижного мексиканского турнира Бушар обыграла представительницу Америки Кейлу Дей со счётом 7:5, 6:3. Призовой фонд соревнований в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
- 19 октября 2022
-
07:29
-
07:06
-
05:41
-
05:12
-
05:00
-
03:27
-
01:28
-
00:50
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:34
-
22:55
-
21:53
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
-
17:45
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13
-
11:01
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40