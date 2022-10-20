Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл Максима Кресси на турнире в Стокгольме

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В стартовом для себя матче Циципас (1) обыграл 33-ю ракетку мира американца Максима Кресси со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (14:12). Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Кресси 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований Циципас сразится с победителем матча Микаэль Имер (Швеция) – Томми Пол (США, 8, действующий чемпион).

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их действующим чемпионом является американец Томми Пол, принимающий участие в текущем розыгрыше.