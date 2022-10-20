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Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл Максима Кресси на турнире в Стокгольме

Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл Максима Кресси на турнире в Стокгольме
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В стартовом для себя матче Циципас (1) обыграл 33-ю ракетку мира американца Максима Кресси со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (14:12). Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Кресси 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований Циципас сразится с победителем матча Микаэль Имер (Швеция) – Томми Пол (США, 8, действующий чемпион).

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их действующим чемпионом является американец Томми Пол, принимающий участие в текущем розыгрыше.

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 22:20 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 14  
6 5 		6 12  
         
Максим Кресси
33
США
Максим Кресси
М. Кресси
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