Томлянович: было бы неплохо, если бы мы могли показывать больше эмоций, не получая штрафа
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29-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович (35-я в рейтинге WTA) рассказала, что изменила бы в правилах тенниса.
«Что бы я изменила в теннисе? Я хотела бы, чтобы было больше эмоций, больше места для самовыражения. Теннис стал строгим. Я понимаю, что это джентльменский спорт, это здорово. Но было бы неплохо, если бы мы могли показывать больше эмоций, не получая штрафа сразу», — приводит слова австралийской теннисистки Tennis Magazin.
На турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) Томлянович в первом круге обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес со счётом 6:2, 6:1, а затем, во втором круге, уступила американке Мэдисон Кис со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250.
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