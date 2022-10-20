Томлянович: было бы неплохо, если бы мы могли показывать больше эмоций, не получая штрафа

29-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович (35-я в рейтинге WTA) рассказала, что изменила бы в правилах тенниса.

«Что бы я изменила в теннисе? Я хотела бы, чтобы было больше эмоций, больше места для самовыражения. Теннис стал строгим. Я понимаю, что это джентльменский спорт, это здорово. Но было бы неплохо, если бы мы могли показывать больше эмоций, не получая штрафа сразу», — приводит слова австралийской теннисистки Tennis Magazin.

На турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) Томлянович в первом круге обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес со счётом 6:2, 6:1, а затем, во втором круге, уступила американке Мэдисон Кис со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250.