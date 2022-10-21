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Азаренко обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Азаренко обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Азаренко выполнила 1 подачу навылет, допустила 11двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. Кис, в свою очередь, подала девять эйсов, допустила десять двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира белоруска встретится ещё одной американкой Кори Гауфф, которая в своём матче 1/8 финала обыграла итальянку Мартинку Тревизан.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.

Гвадалахара-2. 3-й круг
21 октября 2022, пятница. 00:10 МСК
Виктория Азаренко
37
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 1
         
Мэдисон Кис
15
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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