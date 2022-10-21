Азаренко обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Азаренко выполнила 1 подачу навылет, допустила 11двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. Кис, в свою очередь, подала девять эйсов, допустила десять двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира белоруска встретится ещё одной американкой Кори Гауфф, которая в своём матче 1/8 финала обыграла итальянку Мартинку Тревизан.
Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.
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