Даниэла Гантухова показала фотографии с Мартиной Хингис и с Агнешкой Радваньской

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2008 года, бывшая пятая ракетка мира, словачка Даниэла Гантухова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила две фотографии: на первом снимке рядом с Гантуховой находится пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис, на втором — финалистка Уимблдона 2012 года, бывшая вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска. Фотографии сделаны в Люксембурге, где пройдёт выставочный теннисный турнир с участием звёзд прошлых лет.
Фото: из личного архива даниэлы гантуховой
Фото: из личного архива даниэлы гантуховой
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