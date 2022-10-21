Анна Калинская провела розыгрыш с порванной струной ракетки в матче с Дарьей Касаткиной
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Российская теннисистка Анна Калинская попала в сложную ситуацию по ходу матча третьего круга с соотечественницей Дарьей Касаткиной на хардовом турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). В одном из розыгрышей у Калинской порвалась струна на ракетке, но она не бросила играть и стала отвечать резаными ударами, которых набралось девять; всего же в этом розыгрыше было 20 ударов. Однако из-за ошибочного решения судей это очко пришлось переиграть. Анне это показалось забавным, и она долго ещё улыбалась, вспоминая этот момент.
Несмотря на это, встреча завершилась победой Калинской – 6:2, 2:6, 6:3. Она вышла в четвертьфинал турнира.
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