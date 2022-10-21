Касаткина впервые в карьере пробилась на Итоговый чемпионат! Но Калинской она проиграла

До третьего круга заключительного в сезоне регулярного турнира WTA-1000 в Гвадалахаре добрались четыре россиянки – Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Причём две последние оставались среди претенденток на получение последних путёвок на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Конкуренция в туре и плотность в Чемпионской гонке так высоки, что перед началом Гвадалахары за оставшиеся пять путёвок боролись 17 теннисисток. С каждым днём круг претенденток сокращался, и к четвергу уже на три оставшиеся путёвки могли рассчитывать только семь человек.

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» высказался о шансах Кудерметовой и Касаткиной в борьбе за путёвки на Итоговый.

«Попасть на Итоговый можно и без полуфинала. Считаю, у Касаткиной и Кудерметовой хорошие шансы, обе хорошо играют, имеют достаточное количество очков, находятся в хорошей форме».

А вот заслуженный тренер России Виктор Янчук обратил внимание на целеустремлённость и настрой Вероники Кудерметовой.

«Для Кудерметовой это очень сильный стимул. Она вывернется наизнанку, чтобы победить. Вопрос только в том, выдержит ли она психологически это напряжение, не даст ли маху в некоторых ключевых мячах. Может быть, будут три-четыре очень важных мяча, которые дадут ей преимущество или она, наоборот, вдруг уступит. Но, думаю, при хорошем настрое и уверенности есть реальные шансы».

Одним из первых матчей четверга стал поединок третьего круга между двумя претендентками на попадание в Форт-Уэрт – Кудерметовой и Еленой Остапенко из Латвии. Причём, если для Вероники в случае поражения не всё было потеряно, то Остапенко при проигрыше сразу выбывала из гонки. Напомним, в 2017 году Елена стала чемпионкой «Ролан Гаррос», а сейчас является 23-й ракеткой мира. В этом сезоне Остапенко завоевала титул в Дубае, причём в финале нанесла чувствительное поражение как раз Кудерметовой – 6:0, 6:4. Сейчас Веронике удалось взять реванш, наколотив за два сета 11 эйсов – 6:4, 6:4.

Так Остапенко выбыла из турнира и из гонки за попадание на Итоговый. На три места осталось шесть претенденток. И следующим матчем, в котором многое решалось в этом раскладе, стал поединок между белоруской Викторией Азаренко и американкой Мэдисон Кис. Азаренко не участвовала в делёжке мест в Форт-Уэрте, а вот Кис надо было обязательно доходить до полуфинала. Виктория взяла первый сет и во втором дважды подавала на матч, но американка отыграла две эти подачи, перевела всё на тай-брейк, на котором победила. И всё же в третьей партии белоруска оказалась сильнее – 6:4, 6:7, 6:1.

И это поражение Кис привело к тому, что сразу две теннисистки квалифицировались на Итоговый. Путёвки получили белоруска Арина Соболенко, проигравшая кругом ранее Людмиле Самсоновой, и Дарья Касаткина, которая ещё не сыграла свой матч третьего круга. А на последнее восьмое место в Форт-Уэрте осталось три претендентки – Кудерметова, Саккари и Коллинз. Мария Саккари и Даниэль Коллинз как раз и встретились в 1/8 финала друг с другом. Коллинз взяла первый сет – 7:5, но Саккари удалось одержать волевую победу – 5:7, 6:3, 6:3. Таким образом, Коллинз выбыла из борьбы, а за последнюю путёвку в пятницу в рамках 1/4 финала сыграют Саккари и Кудерметова.

К сожалению, проиграла в этот день Людмила Самсонова. Россиянка не смогла справиться с чешской теннисисткой Мари Боузковой – 6:0, 5:7, 3:6. А завершали игровой день очной встречей ещё две наши спортсменки – Анна Калинская и Дарья Касаткина. Ранее Калинская на этом турнире вмешалась в борьбу претенденток за попадание в Форт-Уэрт, выбив из гонки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову из Чехии. А во втором круге Анна справилась в трёх сетах с бельгийкой Элисе Мертенс – 6:4, 0:6, 7:5. Ранее Касаткина и Калинская встречались дважды, и оба раза победила Дарья – в Москве-2018 и Мельбурне-2022.

Матч получился неровным. Вполне возможно, Дарья, узнав перед встречей, что она впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый, немного расслабилась и сразу не смогла настроиться на борьбу. Калинская повела – 4:0, сделав два брейка. Однако затем и у Анны начались проблемы на своей подаче. В итоге теннисистки дважды обменялись брейками – 6:2. Вторая партия началась с атак Касаткиной, которая с ходу добилась брейка, а затем впервые за матч взяла свою подачу – 2:0. Вскоре Дарья увеличила отрыв – 4:1. Калинская попыталась сократить отставание, взяла одну подачу соперницы – 2:4, но на большее её не хватило – 2:6.

Третий сет у Касаткиной вообще не получился, хотя всё могло пойти по другому сценарию, если бы Дарья реализовала брейк-пойнт в первом же гейме. Но Анна выстояла, а потом взяла подачу соперницы – 2:0. Касаткина стала нервничать, бить себя ракеткой по ступням и отдавать гейм за геймом – 0:5. В этой критической ситуации Дарья попыталась броситься в погоню, но смогла взять только три гейма, отыграла пять матчболов, а шестой не смогла. В одном из розыгрышей у Калинской порвалась струна на ракетке, однако она не бросила играть и стала отвечать резаными ударами, которых набралось аж девять, а всего в ралли было 20 ударов. Но из-за ошибочного решения судей это очко пришлось переиграть. Анне это показалось забавным, и она долго ещё улыбалась, вспоминая этот момент. В итоге – победа Калинской – 6:2, 2:6, 6:3 за 2 часа 15 минут.

Итак, в Форт-Уэрт попали уже семь теннисисток – Ига Свёнтек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Каролин Гарсия, Арина Соболенко и Дарья Касаткина. А к четвертьфиналам Гвадалахары осталось неразыгранным одно место. И всё решится в поединке Марии Саккари с Вероникой Кудерметовой.

Положение в Чемпионской гонке WTA на утро 21 октября 2022 года:



1. Cвёнтек (Польша)* – 10335 очков

2. Жабер (Тунис)* – 4555

3. Пегула (США)* – 3606

4. Гауфф (США)* – 3271

5 (+1). Гарсия (Франция)* – 3000

6 (-1). Соболенко (Беларусь)* – 2970

7. Касаткина (Россия)* – 2935

8 (+1). Кудерметова (Россия) – 2795

9 (+1). Саккари (Греция) – 2726

10 (-2). Халеп (Румыния)** – 2661

11 (+2). Кис (США)*** – 2417

12. Бенчич (Швейцария)*** – 2365

13 (-2). Бадоса (Испания)*** – 2363

14. Коллинз (США)*** – 2287

15 (+2). Квитова (Чехия)*** – 2097

16 (-1). Контавейт (Эстония)** – 2093

17 (-1). Хаддад-Майя (Бразилия)*** – 2050

18 (+1). Остапенко (Латвия)*** – 1986

19 (-1). Александрова (Россия)*** – 1910

20 (+2). Самсонова (Россия)*** – 1910.



* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

** — досрочно завершила сезон

*** — проиграла в Гвадалахаре

В пятницу пройдут четвертьфиналы: Азаренко – Гауфф (5), Пегула (3) – Стивенс, Кудерметова (8) – Саккари (4) и Калинская – Боузкова. Отметим, что в сетке осталось две россиянки и в случае победы они выйдут друг на друга в полуфинале. Так что болеем за наших!