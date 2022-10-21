Карацев сыграет с 257-й ракеткой мира в квалификации Базеля, Сафиуллин — с Фоньини

Стала известна сетка квалификации турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге российский теннисист Аслан Карацев (1) встретится с представителем Швейцарии Леандро Риди (WC), а Роман Сафиуллин сойдётся с итальянцем Фабио Фоньини (5). В квалификации также сыграют Уго Умбер, Артур Риндеркнеш, Алексей Попырин, Ласло Джере.

Матчи основной сетки начнутся 24 октября. Под первым номером на турнире посеян испанец Карлос Алькарас. Вторым сеяным станет норвежец Каспер Рууд. В Базеле выступят также Энди Маррей, Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Стэн Вавринка, Александр Бублик.

Соревнования пройдут с 24 по 30 октября. Напомним, ранее австралиец Ник Кирьос отказался от участия в турнире. Изначально там планировал сыграть швейцарец Роджер Федерер, но он принял решение завершить карьеру.