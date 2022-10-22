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Феликс Оже-Альяссим стал заключительным полуфиналистом турнира в Антверпене

Феликс Оже-Альяссим стал заключительным полуфиналистом турнира в Антверпене
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В Антверпене (Бельгия) на стадионе «Лотто Арена. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 250, в котором сошлись 32-летний британец Даниэль Эванс (26-я ракетка мира) и 22-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (10-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Оже-Альяссима в трёх сетах – 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты.

На счету канадца девять подач навылет, одна двойная ошибка и два из семи (29%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента, представляющего Великобританию, два эйса, две двойные ошибки и один удачный брейк-пойнт (100%).

Таким образом, именно Оже-Альяссим стал заключительным полуфиналистом турнира в Антверпене. Его соперником станет 36-летний француз Ришар Гаске (82-е место рейтинга). В другом полуфинале сойдутся Доминик Тим и Себастьян Корда.

Сетка турнира в Антверпене.
Антверпен. 1/4 финала
21 октября 2022, пятница. 22:25 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 2
4 		7 7 6
         
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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