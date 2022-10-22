Феликс Оже-Альяссим стал заключительным полуфиналистом турнира в Антверпене

В Антверпене (Бельгия) на стадионе «Лотто Арена. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 250, в котором сошлись 32-летний британец Даниэль Эванс (26-я ракетка мира) и 22-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (10-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Оже-Альяссима в трёх сетах – 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты.
На счету канадца девять подач навылет, одна двойная ошибка и два из семи (29%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента, представляющего Великобританию, два эйса, две двойные ошибки и один удачный брейк-пойнт (100%).
Таким образом, именно Оже-Альяссим стал заключительным полуфиналистом турнира в Антверпене. Его соперником станет 36-летний француз Ришар Гаске (82-е место рейтинга). В другом полуфинале сойдутся Доминик Тим и Себастьян Корда.
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