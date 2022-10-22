Видеообзор поражения Кудерметовой в трёхсетовом матче за место на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), проиграв гречанке Марии Саккари (6-е место в рейтинге WTA). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» на хардовом покрытии. Саккари оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 5:7,6:4.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Вероника Кудерметова — Мария Саккари.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Кудерметовой восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного. Саккари пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
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