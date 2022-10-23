Циципас рассказал о финале «РГ» с Джоковичем, в котором он уступил, ведя 2:0 по сетам

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём поражении в финале Открытого чемпионата Франции-2021 от сербского игрока Новака Джоковича. Циципас вёл 2:0 по сетам, но упустил преимущество и отдал сопернику три партии подряд.
«Мое поражение от Новака в Париже определенно показало мне, чему мне еще нужно научиться, чтобы стать лучше. Матч был полезен для всей мою карьеру. Это также показало мне, что в следующий раз я не буду слишком упрямым и напряженным в финале», — приводит слова Циципаса Red Bull.
Сегодня, 23 октября, Стефанос Циципас встретится с представителем Дании Хольгером Руне в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 финала грек расправился с финским игроком Эмилем Руусувуори — 6:2, 6:2.
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