Циципас рассказал о финале «РГ» с Джоковичем, в котором он уступил, ведя 2:0 по сетам

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём поражении в финале Открытого чемпионата Франции-2021 от сербского игрока Новака Джоковича. Циципас вёл 2:0 по сетам, но упустил преимущество и отдал сопернику три партии подряд.

«Мое поражение от Новака в Париже определенно показало мне, чему мне еще нужно научиться, чтобы стать лучше. Матч был полезен для всей мою карьеру. Это также показало мне, что в следующий раз я не буду слишком упрямым и напряженным в финале», — приводит слова Циципаса Red Bull.

Сегодня, 23 октября, Стефанос Циципас встретится с представителем Дании Хольгером Руне в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 финала грек расправился с финским игроком Эмилем Руусувуори — 6:2, 6:2.